Лос-Анджелес, США, , 11:06 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» обыграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счетом 107:120 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Юты» Донован Митчелл, который чуть-чуть не дотянул до дабл-дабла с 30 очками и 9 результативными передачами.

У «Клипперс» самым результативным оказался лёгкий форвард Пол Джордж, оформивший в матче дабл-дабл с 20 очками и 10 подборами.

Отметим, эта победа стала для «Юты» шестой в семи последних матчах текущего сезона НБА. Для «Клипперс» это поражение стало вторым в последних четырех матчах.