Сайтама, Япония, , 11:02 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко посвятил свою победу над американцем Киутоном Джексоном на турнире промоушна Bellator в японской Сайтаме своей дочери. Об этом он 29 декабря рассказал журналистам после боя.

«Сегодня день рождения моей дочери Василисы. Эту победу посвящаю ей», — заявил Фёдор Емельяненко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фёдор Емельяненко нокаутировал в первом раунде представителя США Куитона Джексона на турнире Bellator в Сайтаме. Эта победа стала 39-й для 43-летнего российского бойца при 6 поражениях и одном бое, признанном несостоявшемся.