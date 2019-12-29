Портленд, США, , 10:46 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась в пользу гостей со счетом 120:128.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 31 очком и 9 результативными передачами.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал лёгкий форвард Кайл Кузма, набравший в матче 24 очка. Его одноклубник лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил в игре дабл-дабл с 21 очком и 16 результативными передачами.

Отметим, этой победой «Лейкерс» прервали свою проигрышную серию из четырёх игр подряд. Для «Портленда» данное поражение стало третьим подряд в последних семи матчах текущего сезона НБА.