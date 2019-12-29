Сан-Хосе, США, , 10:22 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» нанес поражение с разгромным счётом хоккеистам «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал швейцарский форвард «Шаркс» Тимо Майер, который оформил в матче хет-трик (30-я, 42-я и 53-я минуты). Ещё по голу забили Марио Ферраро (10-я), Йоэль Келльман (30-я) и Патрик Марло (58-я).

Автором единственной шайбы «Флайерз», ставшей «голом престижа», стал российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, отличившийся на 42-й минуте в большинстве.

Отметим, по итогам встречи в активе «Сан-Хосе» стало 37 очков, что позволяет клубу находиться на тринадцатом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Филадельфии» 47 очков и шестое место на востоке.