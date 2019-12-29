Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» переиграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Кэпитал Уан-арен» (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась со счетом 100:107 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, оформивший в матче дабл-дабл с 30 очками и 16 подборами.

В составе «Уизардс» самыми результативными стали сразу два игрока — разыгрывающий Айзея Томас и защитник Джордан Макрай, оба набравшие за игру по 20 очков.

Отметим, это победа стала для «Нью-Йорка» третей в последних семи матчах нынешнего сезона НБА. Для «Вашингтона» данное поражение стало пятым в последних шести играх.