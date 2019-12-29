Парадайс, США, , 10:21 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Натйс» обыграл хоккеистов «Аризона Койотис» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

Главным героем встречи стал оформивший в матче дубль форвард «Найтс» Марк Стоун (10-я в минута большинстве, 16-я), ещё по шайбе забросили Чендлер Стивенсон (21-я в большинстве) и Пол Штястны (22-я).

Автором единственного гола «Аризоны» стал Михаэль Грабнер, отличившийся на 14-й минуте.

Отметим, по итогам встречи в активе «Вегаса» 48 очков и третья строчка турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Аризоны» 46 очков и пятое место там же.