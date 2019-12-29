Чикаго, США, , 09:51 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 116:81 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал центровой «Атланты» Джон Коллинс, набравший за игру 34 очка.

У «Чикаго» самым результативным стал финский форвард команды Лаури Маркканен, набравший в матче 25 очков. Ещё 19 очков принес «Буллз» защитник Зак Лавин.

Отметим, эта победа стала для «Чикаго» третьей в последних пяти играх текущего сезона НБА. Для «Антланты» данное поражение стало десятым подряд.