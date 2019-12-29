Казань, , 09:39 — REGNUM 28 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» принял на своём льду «Локомотив» из Ярославля. Встреча прошла при 8 тысячах зрителях «Татнефть-Арены» и завершилась победой хозяев с «сухим» счетом — 3:0.

«Ак Барс» провёл уверенный первый период, отразив своё преимущество на статистике и счете. «Казанцы» перебросали своего соперника в три раза — 12 против 4 бросков в створ. В середине периода защитник Никита Лямкин забросил свою дебютную шайбу в этом сезоне, оправдав все старания «Ак Барса» первыми отличиться во встрече. Лямкин нанёс точный бросок от синей линии — 1:0, Мэтт Фрэттин записал на свой счёт голевую передачу.

Мэтт Фрэттин набрал два очка, став самым результативным игроком матча.

Счёт на табло по окончанию второй 20-минутки не смог отразить правдивую картину произошедшего. «Локомотив» статистически разгромил хозяев льда, проведя большую часть периода на чужой половине льда. Ярославская команда нанесла 13 бросков по воротам Тимура Билялова, но так и не смогла забросить шайбу, в отличии от «Ак Барса», который отметился двумя голами, нанеся при этом только 3 точных броска. На 8-й минуте матча Олег Ли удвоил преимущество «барсов» в счете — 2:0. Через минуту 31-летний нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов забросил свою четвёртую шайбу в этом сезоне — 3:0.

Таким образом, «Ак Барс» накануне нового года одержал первую победу после трёхматчевой серии из поражений. «Казанцы» укрепились на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. На их счету 62 балла за 41 матч регулярного чемпионата.