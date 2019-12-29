Ванкувер, Канада, , 09:43 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» обыграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

Хозяева вначале выглядели предпочтительнее и смогли уже в первом периоде забросить две шайбы усилиями Джейка Виртанена (11-я минута) и Тайлера Мотта (20-я).

При этом гости к 47-й минуте счет сравняли после шайб Анже Копитара (32-я) и Тайлера Тоффоли (47-я), однако радость их была недолгой, так как спустя буквально минуту шведский форвард «Кэнакс» Элиас Петтерссон вновь вывел свой клуб вперед и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам встречи в активе «Ванкувера» стало 44 очка, клуб находится на восьмом месте Западной конференции НХЛ. У «Кингз» 36 очков и последнее место там же.