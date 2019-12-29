Миннеаполис, США, , 09:31 — REGNUM Баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс» обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Таргет-центр» в Миннеаполисе и закончилась со счетом 88:94 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Коллин Секстон, набравший в матче 18 очков и сделавший 7 подборов.

В составе «Миннесоты» самым результативным оказался разыгрывающий Джефф Тиг, в активе которого 18 оков и 4 результативные передачи.

Отметим, это четвёртая победа «Кливленда» в последних пяти играх нынешнего сезона НБА. Для «Миннесоты» данное поражение стало четвертым в последних семи матчах.