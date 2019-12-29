Даллас, США, , 09:30 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в серии буллитов пользу хозяев со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Далласа» голами отличились Тайлер Сегин (2-я минута) и российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов (42-я в большинстве), гол которого позволил перевести игру в овертайм.

У «Колорадо» шайбами отметились Джей Ти Комер (19-я) и Иэн Коул (28-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов «Даллас» оказался удачливее, победный бросок на счету Джо Павелски.

Отметим, по итогам встречи в активе «Далласа» стало 46 очков, что позволяет ему занимать пятую строчку турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Колорадо» второе место и 50 очков там же.