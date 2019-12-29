Тампа, США, , 09:04 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Латйингз» обыграл команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:4.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль Алекс Киллорн (20-я и 33-я минуты), Стивен Стэкмос (22-я), Митчелл Стивенс (25-я) и Энтони Чирелли (41-я).

В составе «Монреаля» голы на счету Еспери Котканиеми (3-я), Макса Доми (11-я), Бена Шьяро (33-я) и Джордана Уила (59-я при игре 6×4).

Отметим, по итогам встречи в активе «Тампы» стало 42 очка, что позволяет клубу находиться на девятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Монреаля» также 42 очка и одиннадцатое место там же.