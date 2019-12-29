Хьюстон, США, , 08:56 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» обыграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась со счетом 108:98 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который оформил в матче впечатляющий дабл-дабл с 44 очками и 10 подборами. Ещё 23 очка принёс «Хьюстону» разыгрывающий Расселл Уэстбрук.

В составе «Нетс» самым результативным стал разыгрывающий Спенсер Динуайдди, оформивший в матче дабл-дабл с 17 очками и 11 результативными передачами.

Отметим, это пятая победа «Хьюстона» за последние семь игр текущего сезона НБА. Для «Бруклина» данное поражение стало третьим в последних четырех матчах.