Санрайз, США, , 08:43 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» переиграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайз и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:4.

В составе «Флориды» голы забили российский форвард клуба Евгений Дадонов (3-я минута в большинстве), Бретт Коннолли (22-я в большинстве), Майк Хоффман (27-я), Доминик Тонинато (27-я) и Антон Стролман (54-я при игре 4×4).

У «Детройта» шайбы на счету Даррена Хельма (10-я), Дилана Ларкина (11-я), Франса Нильсена (21-я в большинстве) и Люка Гленденинга (56-я при игре 6×5).

Отметим, эта победа позволило «Флориде» набрать 43 очка, команда находится на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Детройта» в активе 21 очков и последнее место там же.