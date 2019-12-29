Генуя, Италия, , 08:39 — REGNUM Футбольный генуэзский клуб «Дженоа» освободил своего главного тренера Тьяго Мотту от занимаемой им должности. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

Новым главным тренером генуэзской команды стал Давиде Никола, который во время своей игровой карьеры выступал в составе «Дженоа» с 1992 по 2001 год.

Отметим, это третья смена «Дженоа» главного тренера в текущем сезоне итальянской Серии А. Вначале на данном посту находился Аурелио Андреацолли, а потом его сменил Тьяго Мотта. Первый матч под руководством Давиде Никола «Дженоа» сыграет 5 января с командой «Сассуоло».