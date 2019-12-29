Новый Орлеан, США, , 08:26 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанз» уверенно обыграл команду «Индиана Пейсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась со счетом 120:98 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пейсерс» Аарон Холидей, набравший в матче 25 очков. Его коллега по клубу — литовский форвард Домантас Сабонис, оформил в матче дабл-дабл с 15 очками и 16 подборами.

Самым результативным у «Пеликанз» стал лёгкий форвард Брэндон Ингрэм, в активе которого 24 очка за игру. Ещё 20 очков принес «Нью-Орлеану» разыгрывающий Джру Холидей.

Отметим, это четвертая победа «Пеликанз» в последних шести матчах текущего сезона НБА. Для «Индианы» данное поражение стало третьим за последние четыре игры.