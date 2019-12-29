Острава, Чехия, , 08:24 — REGNUM Молодежная сборная Российской Федерации по хоккею разгромила сборную Канады. Матч состоялся в чешском городе Острава в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею.

Победа российской сборной была тотальной — 6:0. Шайбы в ворота канадцев забрасывали: Хованов (2-я минута), Дорофеев (11-я минута), Ртищев (14-я минута), Александров (23-минута), Соколов (34-я минута), Денисенко (37-я минута).

В конце матча произошел инцидент. Во время исполнения гимна России в честь победителей капитан канадской молодежной сборной Баррет Хэйтон не снял шлем. Российские хоккеисты сочли подобное поведение канадца неуважением и отказались пожать ему руку по окончанию встречи. Капитан сборной России Григорий Денисенко также обратил внимание судьи на поведение канадского коллеги.

Через несколько часов сборная Канада принесла официальные извинения российской команде. Хэйтон заверил, что у него не было умысла оскорбить российскую команду, просто он думал о матче и пытался переосмыслить игру.

Напомним, что свой первый матч в рамках молодежного ЧМ российская сборная проиграла уступив хозяевам чемпионата — чехам 3:4.

29 декабря российская сборная сразится с американцами.