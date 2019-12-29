Торонто, Канада, , 08:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл в овертайме команду «Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась победой гостей овертайме со счетом 4:5.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. У «Рейнджерс» голами отличились Бретт Хоуден (2-я минута), оформивший в матче дубль Райан Стром (8-я, 25-я) и Мика Зибанежад (38-я).

У «Торонто» голами отличились Вильям Нюландер (5-я в большинстве), оформивший в матче дубль Остон Мэттьюс (28-я, 60-я при игре 6×5) и Пьер Энгваль (47-я).

В овертайме же гости оказались сильнее и выиграли усилиями Тони Деанджело (61-я)

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт в матче три результативные передачи. Ещё один российский форвард гостей — Павел Бучневич не отметился в матче результативными действиями, а также в первом периоде не смог реализовать буллит.

Отметим, по итогам встречи в активе «Рейнжерс» стало 42 очка, что позволяет им находиться на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Торонто» седьмое место и 47 очков там же.