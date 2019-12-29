Монако, , 08:06 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» назначил на пост главного тренера клуба Роберта Морено. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба команды.

Также известно, что контракт между руководством «Монако» и 42-летним испанским специалистом подписан до лет 2022 года, он вступит в должность главного наставника клуба в начале следующей недели. На этом посту Морено сменил Леонарду Жардима.

Отметим, Леонарду Жардим был главным тренером «Монако» с 2014 по 2018 год и зимой уходящего гола вновь вернулся на свой пост. Роберт Морено с июня по ноябрь был главным тренером сборной Испании по футболу, а также ассистентом в национальной команде и клуба «Барселона», «Сельта» и «Рома».