Бостон, США, , 07:54 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» уверенно обыграл команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой гостей со счётом 97:113.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Рэпторз» Кайл Лоури, набравший в матче 30 очков, а также сделавший 4 подбора и 7 результативных передач.

В составе «Селтикс» самым результативным стал разыгрывающий Кемба Уокер, который набрал 30 очков, и сделал 2 подбора и 2 результативные передачи.

Отметим, это пятая победа «Торонто» за последние семь матчей текущего сезона НБА. У «Бостона» данное поражение прервало победную серию из пяти игры подряд.