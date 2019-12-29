Питтсбург, США, , 07:48 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл хоккеистов «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась со счетом 6:4 в пользу хозяев.

Голы в составе победителей на счету оформившего в матче дубль Брайана Раста (1-я и 60-я минуты, последняя — в пустые ворота), Доминика Кахуна (2-я), Криса Летанга (10-я в большинстве), Алекса Гальченюка (29-я в большинстве) и Джейка Гюнцеля (59-я в большинстве).

У их оппонентов шайбами отметились Виктор Арвидссон (25-я в большинстве), Крэйг Смит (37-я) и оформивший в матче дубль Микаэль Гранлунд (40-я и 49-я).

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет в матче три результативные передачи, всего на его счету в текущем сезоне стало 35 очков (9 шайб + 26 результативных передач).

Отметим, по итогам встречи в активе «Питтсбурга» стало 50 очков, что позволяет команде находиться на третьем месте турнирной таблицы НХЛ. У «Нэшвилла» 42 очка и десятое место на Западе.