Лондон, , 07:38 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Вест Хэм» отправил в отставку своего главного тренера Мануэля Пеллегрини после поражения в двадцатом туре английской Премьер-лиги (АПЛ) от команды Лестер Сити» (1:2). Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что главным кандидатом на место главного тренера лондонской команды может стать Дэвид Мойес, который руководил «Вест Хэмом» с 2017 года до прихода Пеллегрини.

Напомним, Мануэль Пеллегрини стал главным тренером «Вест Хэма» в мае 2018 года и под его руководством команда финишировала в сезоне 2018/19 на десятом месте в АПЛ. В настоящее время лондонский клуб занимает семнадцатую строчку турнирной таблицы лиги.