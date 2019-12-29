Денвер, США, , 07:38 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Маверикс» обыграл баскетболистов «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 119:110 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал сербский центровой «Маверикс» Никола Йокич, который оформил в матче трипл-дабл с 31 очком, 10 подборами и 10 результативными передачами. Ещё 20 очков принес «Маверикс» его одноклубник защитник Уилл Бартон.

У «Гриззлис» самым результативным оказался форвард Джарен Джексон, набравший за игру 20 очков. Его коллега по команде — литовский центровой Йонас Валанчюнас, оформил в матче дабл-дабл с 14 очками и 10 подборами.

Отметим, эта победа стала для «Денвера» шестой за последние семь игр нынешнего сезона НБА. Для «Мемфиса» данное поражение стало четвёртым в последних шести матчах.