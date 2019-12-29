Роли, США, , 07:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась в пользу хозяев со счетом 6:4.

У «Каролины» шайбами отличились Лукас Вальмарк (11-я минута в большинстве), оформивший в матче дубль Уоррен Фогеле (21-я, 34-я в большинстве), Даги Хэмилтон (26-я), Мартин Нечас (44-я) и российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников (56-я в пустые ворота).

В составе проигравших голами отметились Ник Дауд (24-я), российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин (30-я в большинстве), ещё один российский форвард команды Евгений Кузнецов (43-я в большинстве) и Радко Гудас (59-я).

Отметим, несмотря на проигрыш «Вашингтон» сохранил свою лидирующую позицию в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 59 очками. У «Каролины» 48 очков и пятое место там же.