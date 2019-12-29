Бёрнли, , 07:37 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» обыграл команду «Бёрнли» в матче двадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ.

Игра прошла на поле стадиона «Терф Мур» в Бёрнли и закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отличились французский форвард Антони Марсьяль (44-я минута) и нападающий Маркус Рашфорд (90+5-я).

Отметим, по итогам матча в активе «МЮ» стало 31 очко, что позволило команде подняться на пятое место турнирной таблицы АПЛ. У «Бёрнли» 24 очка и тринадцатая строчка.