Острава, Чехия, 29 декабря 2019, 05:40 — REGNUM Федерация хоккея Канады извинилась перед Федерации хоккея России за капитана молодёжной сборной Барретта Хэйтона, который не снял шлем во время исполнения гимна России. Об этом содержится в заявлении ФХК опубликованном в Twitter.
Также, в заявлении говорится, что Федерация хоккея Канады стремится к тому, чтобы её спортсмены и сотрудники проявляли уважение к Федерации хоккея России, её игрокам, тренерам, руководству и болельщикам.
Ранее сообщалось, что капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принёс извинился, перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
Читайте ранее в этом сюжете: Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России