Острава, Чехия, , 05:40 — REGNUM Федерация хоккея Канады извинилась перед Федерации хоккея России за капитана молодёжной сборной Барретта Хэйтона, который не снял шлем во время исполнения гимна России. Об этом содержится в заявлении ФХК опубликованном в Twitter.

«Федерация хоккея Канады приносит извинения перед Международной федерацией хоккея, Федерацией хоккея России и всеми канадцами за этот инцидент», — говорится в заявлении.

Также, в заявлении говорится, что Федерация хоккея Канады стремится к тому, чтобы её спортсмены и сотрудники проявляли уважение к Федерации хоккея России, её игрокам, тренерам, руководству и болельщикам.

Ранее сообщалось, что капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принёс извинился, перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.

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