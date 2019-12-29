Острава, Чехия, , 05:16 — REGNUM Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ. Об этом сообщается в заявлении Федерации хоккея Канады.

«Приношу извинения за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после сегодняшней игры. Прошу прощения у сборной России и её болельщиков», — извинился Хэйтон.

Хэйтон сказал, что не хотел проявить неуважение, а думал об игре сборной.

Ранее сообщалось, что после окончания матча Россия-Канада (6:0) на чемпионате мира по хоккею для игроков не старше 20 лет в Чехии, капитану канадцев Хейтону не пожали руку.

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