Острава, Чехия, , 03:46 — REGNUM После окончания матча Россия-Канада (6:0) на чемпионате мира по хоккею для игроков не старше 20 лет в Чехии, капитану канадцев Барретту Хейтону не пожали руку. Видео происшествия было размещено в Twitter-аккаунте TSN.

Причиной инцидента стал тот факт, что капитан сборной Канады не снял шлем во время исполнения гимна России.

Пользователи сети почти единодушно поддерживают сборную России и обвиняют Хейтона в неспортивном поведении.

Ранее сообщалось, что результат игры стал самым сильным в истории выступлением молодежной сборной России по хоккею.

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