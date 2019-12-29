Москва, 29 декабря 2019, 01:05 — REGNUM На чемпионате мира по хоккею для игроков не старше 20 лет сборная России одержала победу над командой Канады со счётом 6:0. Результат игры прокомментировал вратарь сборной РФ Амир Мифтахов передает Sport24.
Амир Мифтахов поблагодарил болельщиков из России «это важно для нас, мы слышали их на протяжении всей игры. Они нас гнали вперед, так и было».
Напомним, 26 декабря в Чехии начался молодежный чемпионат мира по хоккею. Состязание завершится 5 января. Сборная РФ проиграла сборной Чехии в стартовом матче 4:3.
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