Москва, , 01:05 — REGNUM На чемпионате мира по хоккею для игроков не старше 20 лет сборная России одержала победу над командой Канады со счётом 6:0. Результат игры прокомментировал вратарь сборной РФ Амир Мифтахов передает Sport24.

«Слышал, что мы одержали самую крупную победу над канадцами в истории, это приятно, но мы даже в раздевалке говорили о том, что не надо следить за счетом, играть как при 0:0», — сказал Мифтахов.

Амир Мифтахов поблагодарил болельщиков из России «это важно для нас, мы слышали их на протяжении всей игры. Они нас гнали вперед, так и было».

Напомним, 26 декабря в Чехии начался молодежный чемпионат мира по хоккею. Состязание завершится 5 января. Сборная РФ проиграла сборной Чехии в стартовом матче 4:3.

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