Красноярск, , 18:49 — REGNUM Фигуристка Анна Щербакова стала победителем в женском одиночном катании на чемпионате России (ЧР) в Красноярске. Об этом 28 декабря сообщает RT.

Пятнадцатилетняя фигуристка по итогам короткой и произвольной программ набрала 261,87 балла, что позволило ей получить золото ЧР в женском одиночном катании.

Серебро получила фигуристка Алёна Косторная, которая занимала лидирующие позиции после исполнения короткой программы. Она набрала в общей сложности 259,83 балла.

Замыкает тройку победителей с результатом 226,34 балла фигуристка Александра Трусова, которая, несмотря на два падения в произвольной программе, смогла занять третье место ЧР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что фигуристка Евгения Медведева отказалась принимать участие в ЧР по фигурному катанию из-за повреждения ботинок коньков. После исполнения короткой программы спортсменка занимала пятое место с 71,08 балла и была вынуждена выступать на коньках, сломавшихся на тренировке 26 декабря, так как в новых тренироваться не получилось.

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