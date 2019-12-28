Красноярск, , 16:59 — REGNUM Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свой отказ принимать дальнейшее участие в чемпионате России (ЧР) по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Красноярске. Об этом 28 декабря он сообщила в телеэфире Первого канала.

Фигуристка поблагодарила всех болельщиков, которые переживали за нее, но тем не менее расстроены и огорчены произошедшим. Медведева отметила, что она сейчас «мягко говоря, не очень хорошо» себя чувствует в связи с той ситуацией, которая возникла во время соревнований, с ее ботинками.

«Это опыт который закалит меня, и я стану сильнее. Я вас всех очень сильно люблю. Увидимся в следующем сезоне», — подчеркнула спортсменка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся двукратной чемпионкой мира, отсутствует в списке на старт произвольной программы на ЧР по фигурному катанию, проходящему в Красноярске с 26 по 29 декабря 2019 года. При этом после исполнения короткой программы фигуристка занимала пятое место с 71,08 балла и была вынуждена выступать на коньках, сломавшихся на тренировке 26 декабря, так как в новых тренироваться не получилось.

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