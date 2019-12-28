Мадрид, , 15:37 — REGNUM Переход французского полузащитника команды «Манчестер Юнайтед» Поля Погбы в мадридскую команду «Реал» может сорваться. Об этом 28 декабря сообщает AS.

По данным источника, руководство мадридской команды не разделят мнение главного наставника клуба Зинедина Зидана, который упорно намереваемся пописать с футболистом контракт в ближайшие два трансферных окна.

При этом, как сообщает издание, в клубе посоветовали Зидану обратить внимание на уругвайского хавбека «Реала» Федерико Вальверде, играющего в нынешнем сезоне на очень высоком уровне.

Также дополнительным отрицательным условием по трансфеу французского футболиста является его высокая стоимость €150 млн и то, что его нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года. В «Реале» считают нецелесообразными такие траты в существующих условиях.

Отметим, в нынешнем сезоне Поль Погба провел шесть матчей в составе «МЮ» и отметился в них 4 голевыми передачами. Федерико Вальверде сыграл за «Реал» в 21 матче и забил в них 2 гола и отдал 2 результативные передачи.