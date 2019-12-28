Барселона, Испания, , 15:34 — REGNUM Чилийский полузащитник футбольного клуба «Барселона» Артуро Видаль подал на свою команду в суд за не выплаченные ему премиальные. Об этом 28 декабря сообщает испанское издание Abc.

По данным источника, 32-летний футболист хочет взыскать со свой команды €2,4 млн.

При этом основанием для своего обращения в суд Видаль считает пункт своего контракта, согласно которому каталонский куб выплатит ему премию в случае, если чилийский хавбек примет участие в 60% матчей игрового сезона.

В клубе считают, что для выплаты такой премии футболист должен проводить на игровом поле не менее чем 45 минут за матч, однако он чаще выходил на замену и не играл целого тайма.

Юристы игрока полагают, что Видаль может рассчитывать, как минимум на половину прописанных ему бонусов и имеет право на премиальные выплаты за участие в Лиге чемпионов, а также за полученный клубом титул чемпиона Испании, завоеванный в сезоне 2018/19. Сам игрок посчитал, что клуб должен ему около €4 млн, сам он, в случае успеха в суде, получит из данной суммы только €1,6 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Артуро Видаль сыграл за «Барселону» в 19 матчах и отметился в них 5 голами и результативной передачей.