Ижевск, , 15:28 — REGNUM Биатлонистка Ульяна Кайшева, выступающая за Удмуртскую республику, стала победительницей в женском спринте на дистанции 7,5 км на соревнованиях «Ижевская винтовка», проходящих в рамках отборочного тура чемпионата России по биатлону.

Победный результат Кайшевой составил 22 минуты 17,1 секунды без промахов по ходу прохождения дистанции.

Второе место выступающая за Тюменскую область Виктория Сливко, чей результат составил +7,2 секунды отставания от времени победительницы, также без промахов. Третий результат показала Елизавета Каплина, представляющая ХМАО-Югру, которая отстала от лидера на +30,1 секунды и также ни разу не промахнулась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее биатлонист Алексей Слепов, выступающий за Санкт-Петербург, стал победителем индивидуальной гонки на дистанции 20 км, которая прошла на соревнованиях «Ижевская винтовка».