Красноярск, , 15:50 — REGNUM Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся двукратной чемпионкой мира, отсутствует в списке на старт произвольной программы на чемпионате России (ЧР) по фигурному катанию, проходящему в Красноярске. Об этом стало известно после того, как 28 декабря стартовый список был опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

При этом после исполнения короткой программы фигуристка занимала пятое место с 71,08 балла и была вынуждена выступать на коньках, сломавшихся на тренировке 26 декабря, так как в новых тренироваться не получилось

28 декабря на тренировке перед стартом произвольной программы на соревнованиях Медведева выполнила только один элемент из заявленной программы и закончила её досрочно.

Позднее глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, слова которого приводит ТАСС, сообщил, что решение об участии спортсменки в произвольной программе не принято.

Отметим, 20-летняя Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, а также обладательницей двух золотых и одной бронзовой наград мировых первенств.