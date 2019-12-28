Барселона, Испания, , 14:25 — REGNUM Немецкий вратарь футбольного клуба «Барселона» Марк-Андре тер-Штеген заинтересовал сразу три европейские топ-команды. Об этом 28 декабря сообщает El Mundo Deportivo.

По данным источника, 27-летний футболист попал в сферу интересов туринского «Ювентуса», мюнхенской «Баварии» и команды «Пари Сен-Жермен»,

Также отмечается, что в состав «Баварии» голкипера «Барселоны» может переманить бывший голкипер мюнхенской команды Оливер Кан, который станет председателем правления клуба с 2020 года, сменив на этом посту Карла-Хайнца Румменигге. Оливер Кан считает тер-Штегена идеальной сменой нынешнему голкиперу «Баварии» Мануэлю Нойеру.

При этом сам тер-Штеген не спешит менять свой текущий клуб, в котором он играет с 2014 года.

Отметим, по данным портала Transfermarkt трансферная стоимость тер-Штегена составляет около €90 млн. Текущий контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года.