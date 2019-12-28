Острава, Чехия, , 14:24 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по хоккею определил сочетания звеньев на матч с командой Канады в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в Чехии.

Состав сборной России на матч с Канадой выглядит следующим образом:

Вратари: Мифтахов, Аскаров, Исаев;

Первое звено: Романов — Журавлев, Денисенко — Хованов, Соколов;

Второе звено: Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Третье звено: Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Четвёртое звено: Малышев — Грошев, Ртищев — Соркин — Круглов.

Напомним, в первом матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года сборная России уступила команде Чехии со счетом 3:4. Матч между сборными России и Канады на турнире состоится в Остраве и начнется в 21:00 мск.