Барселона, Испания, , 14:23 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» разыскал альтернативу аргентинскому форварду миланской команды «Интер» Лаутаро Мартинесу. Об этом 28 декабря сообщает Sport. es

По информации источника, ввиду того, что переговоры с 22-летним аргентинцем проходят тяжело, руководство каталонского клуба переключило свое внимание на 20-летнего форварда команды ПСВ из Эйндховена Дониелла Малена.

Отметим, в нынешнем сезоне Дониелл Мален сыграл 11 матчей за команду из Эйндховена и отметился в них 11 голами и 5 результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.