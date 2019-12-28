Неаполь, Италия, , 13:08 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Наполи» Лоренцо Инсинье может стать игроком ливерпульской команды «Эвертон», выступающей в английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом 28 декабря сообщает Le 10 Sport.

По данным источника, в приходе в состав «Эвертона» 28-летнего футболиста заинтересован новый главный тренер команды Карло Анчелотти.

Также уточняется, что специалист доволен своей работой с Инсинье в команде «Наполи» и потому уже сделал руководству запрос на приобретение игрока.

Отметим, в нынешнем сезоне итальянской футбольной серии А Лоренцо Инсинье провел в составе «Наполи» 16 матчах и отметился в них 3 мячами и 7 голевыми передачами.