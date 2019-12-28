Торонто, Канада, , 13:04 — REGNUM Имена трёх главных звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвали на официальном сайте лиги.

Первой звездой прошедшего игрового дня признан словацкий голкипер хоккейного клуба «Бостон Брюинз» Ярослав Галак, который в матче с командой «Баффало Сэйбрз» (0:3 в пользу «Бостона») сыграл «на ноль», отразив 26 из 26 бросков по своим воротам.

Второй звездой дня стал шведский нападающий команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад, который оформил дубль в матче с клубом «Каролина Харрикейнз» (5:3 в пользу «Рейнджерс»).

Третьей звездой дня в НХЛ признали форварда команды «Сент-Луис Блюз» Тайлера Бозака, который также оформил дубль в матче с клубом «Виннипег Джетс» (5:4 ОТ в пользу «Сент-Луиса»).