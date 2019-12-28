Ижевск, , 12:33 — REGNUM Биатлонист Алексей Слепов, выступающий за Санкт-Петербург, стал победителем индивидуальной гонки на дистанции 20 км, которая прошла на соревнованиях «Ижевская винтовка» в рамках пятого этапа Кубка России по биатлону.

Победный результат Слепова составил 52 минут 37,8 секунды при одном промахе по ходу прохождения дистанции.

Второе место занял представитель Ямало-Ненецкого округа Рустам Каюмов, чей результат составил +26,5 секунды отставания от победителя без единого промаха. Третье место у Петра Пащенко, выступающего за ХМАО-Югру и финишировавшего с отставанием +34,3 секунды ко времени лидера.

Отметим, 29 декабря у мужчин на «Ижевской винтовке» состоится ещё одна спринтерская гонка на дистанции 10 км.