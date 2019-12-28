Краснодар, , 12:23 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев перешел в казанскую команду «Рубин». Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба казанской команды.

Также сообщается, что соглашение между 20-летним футболистом и казанским клубом рассчитано до мая 2024 года.

Отметим, Иван Игнатьев является воспитанником ФК «Краснодар». Играл в молодежной команде «Краснодара» и «Краснодар-2» и становился в их составе лучшим бомбардиром молодежного первенства и Юношеской лиги УЕФА. В июле 2017 года стал игроком основного состава «Краснодара», за который сыграл в 54 матчах и отметился в них 17 голами.