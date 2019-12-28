Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Российский капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к установлению рекорда лиги пол количеству очков, набранных в овертайме.

В матче регулярного чемпионата с командой «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 ОТ в пользу «Кэпиталз», российский хоккеист отметился результативной передачей, которую он отдал в овертайме своему коллеге по клубу — форварду Ти Джей Оши.

Эта передача стала 36-м очков Овечкина, набранным ими в овертайме и вывело его на второе место по данному показателю. Лидером по очкам в овертайме является чех Патрик Элиаш, набравший 37 очков в овертаймах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему он отказался от участия в Матче всех звёзд НХЛ 2020 года.

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