Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Ростов» Евгений Чернов может перейти в московскую команду ЦСКА.

Как сообщает «ФАН», руководство армейского куба может потратить на приобретение 27-летнего футболиста до €3 млн.

При этом текущее соглашение между игроком и клубом «Ростов» действительно до лета 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в €2,8 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Евгений Чернов сыграл за «Ростов» в 19 матчах и отдал в ни четыре голевых паса