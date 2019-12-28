Ростов-на-Дону, 28 декабря 2019, 12:03 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Ростов» Евгений Чернов может перейти в московскую команду ЦСКА.
Как сообщает «ФАН», руководство армейского куба может потратить на приобретение 27-летнего футболиста до €3 млн.
При этом текущее соглашение между игроком и клубом «Ростов» действительно до лета 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в €2,8 млн.
Напомним, в нынешнем сезоне Евгений Чернов сыграл за «Ростов» в 19 матчах и отдал в ни четыре голевых паса