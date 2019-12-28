Москва, , 11:54 — REGNUM Новым страшим тренером женской сборной российской команды по спортивной гимнастике назначена Ольга Булгакова. Об этом 28 декабря рассказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

На этом посту Ольга Булгакова сменила Евгения Гребёнкина, ставшего тренером молодёжной женской сборной России.

«Мы приняли решение произвести замену старшего тренера женской сборной, поскольку в команду пришла очень сильная группа девочек из молодежной команды. И они пожелали продолжить работу с тем тренером, под руководством которого уже сумели добиться высоких результатов», — приводит ТАСС слов Родионенко.

Также он напомнила, что точно так же ранее был переведен в основную мужскую команду Валерий Алфосов и отметила, что такие перестановки являются нормальным явлением.

Напомним, Евгений Гребёнкин занимал пост старшего тренера женской сборной России по спортивной гимнастике осенью 2012 года, сменив на этом посту Александра Александрова.