Иркутск, , 10:54 — REGNUM Красноярский хоккейный клуб «Сокол», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), завершил 2019 год победой — 27 декабря со счетом 3:2 выиграл у своего самого принципиального соперника, ангарского клуба «Ермак». Об этом сообщается на сайте «крылатого» клуба.

Первый период матча, проходящего в Ангарске, закончился со счётом 1:1. Счёт на 15-й минуте открыл Антон Гловацкий, но хозяева успели отыграться.

На 9-й минуте второго периода ангарцы вышли вперёд и лидировали до последней минуты матча, когда поражение красноярцев казалось неминуемым.

Удаление у «Ермака» и замена вратаря на полевого игрока у «Сокола» предоставило красноярцам шанс ‑ и они им воспользовались. За 24 секунды до конца игры Антон Главацкий сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

Дополнительное время не изменило счёт. Победную точку «Сокол» поставил, оказавшись точнее в буллитной серии: вратарь красноярцев Евгений Киселёв отразил все буллиты, а Алексей Митрофанов забил победный гол — 3:2.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря «Сокол» также переиграл ангарский «Ермак» и, таким образом, одержал над ним четыре победы из четырёх возможных. По итогу года красноярская команда поднялась на пятую позицию в своей конференции.

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