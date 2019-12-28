Уфа, , 10:58 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Даниил Фомин может стать игроком санкт-петербургской команды «Зенит».

Как сообщает «ФАН», руководство клуба из Санкт-Петербурга намерено приобрести 22-летнего футболиста во время летнего трансферного окна 2020 года.

Также указывается, что сумма трансфера футболиста может составить около €3,5 млн, также на игрока претендуют московские клубы «Динамо» и ЦСКА.

Отметим, в текущем сезоне Даниил Фомин сыграл в составе «Уфы» в восемнадцати матчах и отметился в них 3 голами и результативной передачей.