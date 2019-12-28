Нью-Джерси, США, , 10:58 — REGNUM Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифз» Илья Михеев получил травму руки в матче регулярного чемпионата лиги с командой «Нью-Джерси».

В третьем периоде встречи 25-летний российский хоккеист получил сильный порез левой руки после столкновения с шведским нападающим «Дэвилз» Йеспером Браттом, после чего был направлен в больницу.

«Пока Илья находится в больнице, у него глубокий порез», — приводит слова главного тренера «Торонто» Шелдона Кифе на своей странице в соцсети twitter журналист НХЛ Майк Морреале.

Также Кифе отметил, что клубу надо решить, что делать в данной ситуации дальше, однако Михеев пока останется в Нью-Джерси для прохождения обследования.

Как сообщало, ранее Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» обыграл в овертайме команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5.Илья Михеев отметился в матче одним голом.