Чикаго, США, , 10:56 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» уверенно обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

Счет в матче открыли гости голом Росса Джонстона на 6-й минуте. Однако на этом хоккейная Фортуна от них отвернулась и последовало целых пять подряд шайб гостей, три из которых были забиты в первом периоде. Отличились Деннис Гилберт (8-я), Доминик Кубалик (10-я), Алекс Дэбринкет (12-я), Джонатан Тэйвз (41-я) и Мэттью Хаймор (44-я).

Все на что после этого хватило хозяев — это одна отыгранная шайба, забитая Кэйси Сизикасом на 57-й минуте в большинстве.

Отметим, по итогам матча в активе «Чикаго» стало 38 очков, что позволяет команде находиться на двенадцатом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Айлендерс» 49 очков и третье место на востоке.