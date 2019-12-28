Сан-Хосе, США, , 10:31 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» переиграл в овертайме команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 2:3

К началу второго периода хозяева уверенно вели со счетом 2:0, после голов Эрика Карлссона (27-я минута) и Джо Торнтона (32-я).

Однако в третьем гости смогли счет сравнять и довести дело до овертайма усилия ми Мартин Фрка, оформившего в матче дубль (42-я и 59-я).

В овертайме «Кингз» снова оказались сильнее и смогли победить с голом Джеффа Картера на 62-я минуте.

Отметим, по итогам встречи в активе «Кингз» стало 36 очков и это позволило клубу подняться на пятнадцатое, предпоследнее место турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. «Шаркс», упустившее в этом матче очки, опустились на шестнадцатое, последнее место там же, имея 35 очков.